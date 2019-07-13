涉賄再爆涉貪 國民黨高雄市議員賴文德收押

2019-07-13

〔記者蔡清華／高雄報導〕去年獲韓國瑜力挺當選的國民黨籍原住民市議員賴文德，涉嫌賄選去年底被橋頭地檢署提當選無效之訴後，昨天再度因桃源區公所主秘任內涉嫌收賄，依貪瀆罪嫌遭法院裁定羈押。

橋檢檢肅黑金專組獲報，高雄市桃源區公所內部公務員，疑利用承辦工程等採購案件機會，向廠商索取賄賂，十一日發動搜索桃源區公所及涉案廠商辦公室等處所，同時通知前公所主秘目前擔任市議員賴文德、公所吳姓技士、陳姓廠商等廿一人到案說明。

桃源公所主秘任內 涉嫌索賄

經查，陳姓廠商承作工程時，疑似未按圖施工，涉嫌向負責採購驗收的吳姓技士及當時擔任公所主秘的賴文德行賄。檢方訊問後認為賴、吳涉犯貪污治罪條例涉嫌重大，且三人均有湮滅證據及串證之虞，昨天向法院聲請羈押禁見。橋頭地方法院昨天下午裁定賴文德聲押獲准，吳姓技士二萬元交保，陳姓廠商五萬元交保。

去年議員選舉涉賄 地院審理中

高市第十四選舉區市議員賴文德為國民黨籍，去年市議員選舉期間，被檢方查獲，夥同其競選總部高姓總幹事，於十月底至十一月初，交付四千元紅包予選區內有投票權之江姓選民，又於十一月廿日，交付三千元現金予具有投票權高姓選民，涉嫌行賄買票，去年十二月遭橋頭地檢署提起當選無效之訴，正由橋頭地院審理中。

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