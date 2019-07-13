姊妹疑遭父親體罰 台南社會局訪查追蹤

2019-07-13

〔記者蔡文居、吳俊鋒／台南報導〕社會局家防中心近來接獲一對小姊妹受到父親不當體罰案件，其就讀的幼兒園疑似知情，卻未依兒童及少年福利與權益保障法進行通報，社會局社工前往調查時，園方意圖阻止調查。社會局表示，已著手查證，若屬實將依法對園方相關人員開罰，最重可處六萬元罰鍰。

遭控訴的父親否認家暴，表示孩子的瘀傷是因為帶去釣魚時跌倒所致，卻遭指控虐打，「事情被誇大了」，不滿社會局未經完整求證，就擅自發布訊息，讓他與孩子遭受輿論壓力。

幼兒園也喊冤，表示當時教育局、社會局來了八個大人，孩子被訪談一定會怕，心靈可能受創，基於保護兩名小朋友因此才通知家長，絕無阻撓之意，後來就幫忙讓社工與家長取得聯繫，直接到府調查。

社會局表示，七月七日接獲通報這對單親小姊妹，疑似受到父親不當體罰，翌日社工及市府教育局、警察局組成調查小組至幼兒園進行調查。但園方為躲避社工調查，向社工謊稱女童當日未到校，私下還通知女童家屬由後門偷偷接走，意圖阻礙社工進行調查。

社工確認兩姊妹被家屬接回家中後，立即會同警員至案家訪視，當場發現兩女童背部及手腳都有體罰傷痕。

社會局表示，女童父親有向社工坦承調皮不聽話時採取體罰方式管教兩姊妹，因已有悔意且願與社工配合，考量兩女童家中另有其他照顧資源，後續家防中心會持續追蹤，定期訪查。

社會局同時依兒少權法對父親祭出親職教育輔導的行政處分，強化女童父親的親職教養知能，社工也會持續了解兩女童的照顧情形。

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