內政部長表揚勇警：破格升職從優從寬

2019-07-12

〔記者許國楨、李欣芳／綜合報導〕襲警要犯陳宏宗前天在警匪槍戰中被警方擊斃，行政院長蘇貞昌昨向警政署及相關警方人員表達肯定與鼓勵。內政部長徐國勇昨也表揚破案有功人員，他說，對凶惡歹徒務必要繩之以法，才能讓民眾安居樂業，英勇表現的同仁「該破格升職的就要破格，名額不限1個、2個」，一定要從優從寬敘獎。

徐國勇同時慰勞前天遭陳嫌開槍擊中防彈頭盔、造成太陽穴燒灼傷的維安特勤中隊許姓隊員。許員說，勇者無懼，但感覺到承翰（殉職鐵警）冥冥中的保佑，也希望全國民眾能做警方強力執法的最大後盾。

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