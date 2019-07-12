PO閨密出軌照 諷:爽嗎／無關公益 加重誹謗判刑

2019-07-12

〔記者張瑞楨、黃捷／綜合報導〕台中市黃姓婦人與溫姓女友人起衝突，黃婦竟把溫女與男人擁抱共眠的抓姦照PO網，還嘲諷︰「美女，爽嗎？」黃婦挨告後辯稱無誹謗之意，但法官認為，即使溫女出軌是事實，也是個人私德，與公益無關；台中高分院依加重誹謗罪，將黃婦判處拘役15日確定。

出軌是事實卻屬個人私德

判決指出，溫女前夫某天返家，赫見溫女把男人帶回家同睡，拍下照片當作證據，當天就與溫女離婚，並把照片私下傳給鄭女。黃婦透過鄭女（另行偵辦）取得溫女前夫所拍的同床共眠照，把照片貼上臉書，寫下「美女，爽嗎？」嘲諷溫女。

律師：有圖有真相 仍會觸法

律師趙文銘提醒，民眾隨意散布他人抓姦照，因事屬私德，就算「有圖有真相」，仍可能吃上官司。趙表示，隨意散布他人抓姦照，即使沒有對照片中的男女主角指名道姓，但現今網路科技發達，如臉書有自動人臉辨識、標記功能，或被當事人親友認出，都會損害當事人名譽，觸犯加重誹謗罪，最重可處2年徒刑。

趙文銘說，就算抓姦照沒露臉或模糊不清無法辨識，但若有裸露性器官，或看得出來當事人在「翻雲覆雨」，雖不至於誹謗他人，卻可能另觸犯刑法散布猥褻物品罪。

趙文銘指出，如果散布抓姦照的同時，附上當事人姓名等個資，還另違反個人資料保護法，最重也可處2年徒刑。不過，司法實務通常認定為「一行為觸犯數罪名」的想像競合犯，最終會從較重的罪名判刑，而非數罪併罰。

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