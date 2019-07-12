勾結中國女律師 法務主管詐上市公司5年

2019-07-12

謊稱辦理多項專利 A走明泰2600萬元

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹科學園區上市網通大廠明泰科技前法務主管呂紹甫，涉嫌勾結中國女律師蔣楚明，向明泰謊稱辦理多項專利等法律案件，然後匯進蔣女在境外申設的紙上公司帳戶，5年詐走明泰逾2600萬元；新竹地檢署依詐欺罪起訴呂男，並對蔣女發布通緝。

檢方調查，資深經理呂男是明泰法務部門最高主管，他自認為明泰處理法律事務未獲合理報酬及獎勵，先由中國上海金馬律師事務所女律師蔣楚明，於2011年向英屬維京群島申請設立紙上公司ALPHA IMAGE，再由呂告知明泰，該公司是蔣為了節稅而設立的境外公司。此後由蔣虛報法律案件，呂假裝審核後，向明泰詐取律師服務費，匯進ALPHA IMAGE戶頭。

呂紹甫離職後 明泰驚覺上當了

從2011年到2015年呂男離職，兩人聯手詐騙明泰112件、總金額2446萬元。呂離職後，明泰稽查其經手的訴訟及非訟案件，發現均無委任蔣楚明或ALPHA IMAGE提供法律服務的紀錄，才知受騙。

此外，明泰與美國Phoebe Micro公司因貨款爭議爭訟，事後和解，呂寫信給明泰委任的美國律師，要對方把部分和解金113萬餘元美金匯入ALPHA IMAGE帳戶，再由蔣匯款給明泰，但其間被兩人A走差額7萬元美金。

法務主管起訴 通緝中國律師

呂男辯稱案件有請蔣楚明介紹美國律師提供諮詢，卻無法提出對方姓名，也無法交代為何由ALPHA IMAGE請款；不過呂承認有借給蔣女100萬人民幣，還把一些錢交給她委託投資股票。

檢方指出，已發布通緝本案共同正犯蔣楚明，她的律師執業資格則於2012年被註銷。

明泰科技資本額54億元，2004年掛牌上市，產品涵蓋資料中心交換器、4G行動寬頻路由器、企業級無線網路閘道器、網路儲存器、網路監控設備和智慧偵測雷達等。

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