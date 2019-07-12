離譜違建？ 員林透天厝「長大」1倍

2019-07-12

〔記者陳冠備／彰化報導〕最狂違建？！彰化縣員林市員林大道二段與豐年路口新蓋一棟五層樓透天厝，近日有民眾發現「房子長大了」，透天厝四周架上H鋼骨，不僅前後加長，連樓層都增高至七樓，身形整整大上一倍，民眾看了直呼「真狂」！員林市公所建設課表示，H鋼骨增加部分比當初申請樓地板面積多了一倍，該部分疑為違建，將由縣府確認其違規事實後，排定時間進行拆除。

申請152坪蓋成317坪 縣府追查

員林大道近日又出現一棟五層樓RC建築（鋼筋混凝土）的透天厝，內部還未裝修，外表已被大量H鋼骨包覆，變成七層樓高建築，「屋中屋」的設計，讓路過民眾歎為觀止，笑說原來可以這樣蓋房子，也有民眾說，「這是變形金剛模式」。

縣府建設處指出，該建物執照登記為五層樓RC建築，能蓋樓地板面積五○四．一八平方公尺，約為一五二坪，合法建蔽率是六十％，容積率為一八○％，經查建物四周加蓋H鋼骨至七樓部分，面積共一○五○平方公尺，約三一七坪，等於變胖又變高。

建設處使用管理科科長趙本弘說，該建物增建鋼骨部分沒有申請建照，建物外圍增建鋼骨就屬違建，增建部分可申請補照，但要視建物建蔽率與容積率是否達到上限。

員林市公所建設課長賴冠宇表示，該建物在都市計畫一八四甲範圍內，由縣府建設處核發建築與使用執照，由於鋼構部分疑似違建，公所昨已派員前往現場完成量測，並將查測資料送往縣府主管機關釐清，增建部分是否為違建，若確為違建將由縣府排定時間拆除，在釐清前，已先要求暫時停工。

記者前往現場採訪，發現工人穿著防墜落設備，小心翼翼的在七樓高鋼骨上施工，他們表示，不清楚建照有沒有申請通過，只是正常施工，也不知道增建部分是不是違建。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法