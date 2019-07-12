裸背露側乳奔馳 重機妹是千面女

2019-07-12

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣一家建設公司室內設計師林釗宇，近日以一襲清涼露背裝騎乘重機奔馳路上，照片上網後引發瘋傳熱議，許多車友直呼：「要暴動了！」

大家想不到的是，24歲的林釗宇平日是朝八晚五、衣著規矩的上班族，下班後不僅是在臉書經營「十字風 Crosswind」粉絲專頁的網紅，還熱中CosPlay、瘋重機，十足是位「千面女郎」。

她表示，重機照是在苗栗縣南庄鄉一家超商前車友幫她拍下。被問到爆紅是否會帶來困擾？她大方說：「完全不會，就是想紅！」

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