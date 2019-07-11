逆孫財殺滅口3至親 一審逃死

2019-07-11

〔記者王俊忠、王定傳／綜合報導〕2018年5月發生在台南市南化區的3人滅門血案，男子郭濬毅搜刮近1萬元財物被發現，拿鐵鎚接連狠砸叔公夫妻、外婆3人滅口。台南地院昨依強盜殺人、殺害直系血親尊親屬等罪，合併判處郭男無期徒刑。

家屬心情複雜 鄰居難相信

郭嫌一審逃過死刑，家屬得知後心情複雜、態度低調，不願表示意見；地方人士則議論紛紛，有鄰居認為郭嫌狠殺3至親，手法凶殘，很難接受他逃過一死。

合議庭審結指出，被告無前科，有工作與正常家庭生活，經鑑定具有中等智識程度，犯後表示悔悟，被害人家屬均未提出告訴或求處極刑，而3位被害人已死亡，若處被告極刑，對其家庭及其他親屬勢必造成更大傷害；合議庭同時認為，被告矯治後有再社會化的可能。

判無期徒刑 給教化機會

北部一位檢察官表示，這起案件可看出社會大眾對重大案件的量刑期待，與司法實務判決有落差，被告為了近1萬元殺死3名親人，只判無期徒刑，民眾很難接受。律師陳振瑋說，合議庭應是考量被告沒前科、有悔悟，相關家屬均未提告等原因，同意給被告教化改過的機會。

判決指出，郭濬毅（38歲）去年5月10日竊盜叔公李清祥（77歲）財物未得手，被叔公斥責，郭憤持鐵鎚攻擊叔公致死，戴上工作手套取走5千多元，欲離去時，被嬸婆李蘇靜（76歲）發現，再攻擊嬸婆頭部致死；住隔壁的郭嫌外婆李胡木哖（83歲）查看，驚駭表示要報警，郭又攻擊外婆致死，將現場布置成外人入侵劫財假象，取走外婆的4千多元，駕車到附近山區丟棄作案鐵鎚、工作手套，返回永康區住處後，再丟掉血衣血褲。

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