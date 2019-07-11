2019-07-11

記者姚岳宏／特稿

當暴徒在警察面前，膽敢使用武力，警方就必須大膽使用警械，貫徹執行公權力，展現出捨我其誰、嚴正執法的態度，否則一旦警方退縮或稍有遲疑，後面又有誰能保護廣大的善良民眾！

過去台灣警察長期被要求「為民服務」，只要執勤時態度不佳，經常會被檢舉到督察單位動輒處分，造成員警面對民眾時，皆持「多一事不如少一事」態度，不敢拿出魄力貫徹公權力，也讓許多黑道或不良份子，根本沒把警察看在眼裡。

警政署長陳家欽上台後，強調警察執法尊嚴及安全，要求員警勇於任事，當遭遇不理性挑釁辱罵，甚至攔檢盤查時衝撞員警，都要求嚴打嚴辦，並推動修訂相關法令，嚴懲制裁暴力，讓員警勇於執法，確保執勤安全。

也因此各縣市警局「快打部隊」通通升級為2.0版，當酒醉鬧事或聚眾鬥毆發生，要求員警到場是去「制止」而不是去勸架，「制」是要強勢壓制，如持續有傷害民眾，制止不聽，需果斷使用警棍、辣椒噴霧器，最後是逮捕「通通帶回」，才能把危害消弭於最初。

尤其近來虐童、家暴案發生後，群眾常不理性的包圍當事人住所，鼓譟、喧譁、丟雞蛋甚至直播，未審先判，警方現均在第一時間強力排除，避免事態擴大，不能讓「私刑正義」成為正義。

更不要說有人持槍拒捕，當警察面對悍匪持械，必須斷然還擊，營造「你狠、警察會比你更狠」氣勢，壓制兇徒氣焰，才能讓惡徒乖乖束手就縛，也讓他們知道：棄械就逮只是坐牢，如果拒捕，可能連小命都不保！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法