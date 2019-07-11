曾說不想入獄 陳宏宗抱必死心拒捕

2019-07-11

〔記者萬于甄、楊金城、張瑞楨／綜合報導〕槍擊要犯陳宏宗犯下雲林果菜市場槍擊案、台南楠西襲警案後，一直躲藏在嘉義大埔、台南山區，他為躲避警方追蹤，戒掉菸癮，曾混在外籍移工中打零工，停留一地不超過一週；警方專案小組形容他不想入獄，抱必死決心拒捕，果然昨晨在刑事局圍捕過程中開槍拒捕，陳嫌伏法，去除大患。

陳宏宗犯下雲林果菜市場槍擊案後，逃亡2年多，主要躲在嘉義大埔山區，只要附近曾出現警車，他就不會再出現當地。他幾乎不用手機，最多在資助他躲藏的友人住處喝喝小酒。

去年12月12日陳嫌在台南楠西開槍襲警後逃亡，警方過濾他以前的獄友及可能的去處，在六甲、柳營、官田、南化、楠西山區查訪「打草驚蛇」，故意留下少數幾個地點「守株待兔」讓陳嫌找友人躲藏，事後也查出陳嫌曾停留躲藏地點，但警方都慢了一步。警方接觸陳宏宗曾找過的友人，獲悉他不想入獄，遇警絕對拒捕，抱必死之心，是名危險人物。

陳宏宗早年曾從事汽車零件買賣，後來誤入歧途，成為竊車集團成員，多次進出監獄，結交不少獄友，但他沒有混幫派。他的左掌曾因工作不慎壓傷，截肢後僅剩拇指，而有「單指」之稱。

10年前出獄後，陳宏宗曾想找份正當的工作，卻又走回偷車老路，他曾於偷車時，對圍捕的員警射擊信號彈；之後，轉行從事「借屍還魂車」，2016年夏天竊車被捕，以20萬元交保卻棄保潛逃，越走越偏，行為也愈加猖狂，從偷車賊變成槍擊犯，犯下殺警未遂等兩起槍擊刑案，最後變成槍擊要犯。

表格

警方查緝專刊中，陳宏宗特徵是左手掌僅剩拇指。（資料照）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法