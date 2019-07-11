收養貓扯謊被告 碩士生判刑3月

2019-07-11

〔記者廖淑玲／雲林報導〕國立大學謝姓碩士生收養兩隻貓，事後遭控虐貓造成一死一傷，經原飼主提出告訴，全案審結，雲林地方法院昨天依詐欺取財罪判有期徒刑三月，另涉未指定犯人誣告罪拘役二十天，謝男因收養貓竟纏訟二年且遭判刑，給自己上了一課。

謝男兩年前看見林姓女網友在網路上刊登要出養母貓「茉莉」及其所生幼貓「香草」，文中並載明認養人需符合「有穩定工作及穩定收入、租屋者需經房東同意、家裡無貓者優先」等條件。

謝男明知已飼養一隻貓，且當時仍是學生、無穩定工作及收入，又未詢問房東意見，根本不符合女網友所列認養條件，卻向她佯稱「職業為工程師，目前在雲林工作，並未養貓且租屋處可以養寵物」，林女因而將兩隻貓交予謝男領養，未料謝男不擅照顧，導致「香草」骨折受傷，「茉莉」則於該年十一月間死亡，謝男怕遭究責，持續向林女謊稱「茉莉」仍存活。

謝男謊稱「茉莉」走失，還向警方報案，事後被發現，林女一狀告上法庭，在網路引起很大關注，被比喻成「台大博士生虐貓案」翻版。

承審法官調查發現，謝男雖無惡意虐殺貓，虛報符合認養資格在先，認養貓一死一傷又選擇向警謊報遺失，逃避責任，輕率態度讓自己陷入刑事處罰，判有期徒刑三個月、拘役二十天，得易科罰金但不得緩刑。

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