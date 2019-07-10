警救同事擊斃通緝犯 挺危急用槍檢不起訴

2019-07-10

南檢提出4大理由

〔記者王俊忠、萬于甄／台南報導〕台南永康警分局大橋派出所3名員警追捕竊盜通緝犯翁國銘，因翁嫌開車拖行警員劉耿銘拒捕，警員顏利丞不得已朝副駕駛座連開4槍，第2槍打進車窗、擊中翁嫌傷重身亡。事後，顏員遭翁嫌雙親質疑用槍時機，並提告業務過失致死；台南地檢署提出4大理由，認為當時情況急迫，有用警槍制止翁嫌的需要，顏員使用警槍合理、未逾必要程度。因翁嫌家屬未提再議，昨顏員不起訴處分確定。

嫌犯家屬未提再議

去年4月16日上午9點許，大橋派出所警員劉耿銘到南市北區西門路三段查緝通緝犯翁國銘（55歲），翁佯稱不會跑，接著藉口回車上拿手機，卻鑽進駕駛座發動引擎；劉欲把翁拉下車，在車門外抓住方向盤，翁開車欲逃，車子前進後退再前進，劉員勉力站在車門門檻上，遭車門夾住並強行拖行。

男警顏利丞、女警呂珮珉趕到現場支援，欲破窗制止未果，翁嫌車輛再次前進時，顏員站在副駕駛座外，朝車內射擊4發子彈，其中1槍打中翁嫌。

翁嫌車子開了10多公尺撞上安全島，到西門路、成功路口停下，翁嫌右胸中彈，送醫不治。

遭拖行的劉耿銘右膝蓋挫傷、有腦震盪情形；兩名支援員警手部都有擦傷，警方並在翁嫌車內起獲長尖刀與長鉤利器。

開槍的顏員事後遭翁嫌家屬質疑用槍時機並提告，雖警政高層力挺員警適時大膽用槍，民眾也表達支持，員警仍得面臨司法調查的壓力，過程中，心情難免忐忑。

歷經約一年時間，檢方調查顏員當下已表明身分，翁嫌仍拒捕且企圖駕車逃逸，有危害員警及用路人安全的風險；且不能以翁嫌事後未實際造成他人傷亡為觀點，忽略其拒捕恐造成的危害，而究責顏員的過失。

認定符合警械使用條例

檢方最後認定顏員用槍時機符合警械使用條例規定，不予起訴，讓顏員鬆了一口氣。

執法員警士氣大振

員警執勤遇險開槍遭起訴甚至判刑案例不在少數，使得員警每當遇到緊急狀況，是否拔槍都很猶豫，這次員警開槍制伏通緝犯獲不起訴，連帶提升執法員警士氣。

警開槍救同事示意圖

警員顏利丞去年執勤時開槍擊斃嫌犯，獲不起訴確定。（記者萬于甄攝）

檢方不起訴4大理由

警械使用條例 VS.南市警開槍對照表

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