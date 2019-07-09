韓粉盜辣模圖 涉侵權、偽造文書

2019-07-09

〔記者黃良傑／高雄報導〕署名「韓國瑜總統雲嘉南後援會」PO出穿國旗裝的美女照，標示「女青年韓家軍」；不過，這張顏值超高又性感的陽光美女照，網友踢爆「被盜圖」、「被挺韓」！ 經查證，原來照片出自2017年元旦時，本報記者報導新北市政府舉辦水上升旗典禮所拍攝，且刊登於新聞版面，卻被拿來移花接木，該粉專昨凌晨1點35分緊急撤圖、文，並關閉臉書，仍被網友截圖議論、吐槽；法界人士表示，該粉專已涉及侵權，甚至有偽造私文書之嫌。

照片中的陳姓、趙姓女模，在自己的FB說明是2017年元旦，為新北市府拍的工作照，絕不是「女青年韓家軍」，這2名女主角透過FB發文聲明，表達內心不滿和失望。

律師黃俊嘉表示，圖中8位女模可主張人格權受侵害，要求民事賠償；至於盜圖者，將因擅自重製他人著作，面臨3年以下刑責。

辣妹女模們照片被查出是本報記者所攝，且已登載、上網，若鑑定是報社已出版新聞照，除可控告盜圖者違反著作權法，並要求侵權損害賠償，包括實質與商譽損害。

曾是高雄地檢署主任檢察官轉任律師的黃俊嘉指出，網路用圖不僅要標示出處，還要原著作者同意，否則將吃上違反著作權法官司，擅自以重製方法侵害他人著作財產權者，處3年以下徒刑、拘役或科或併科新台幣75萬元以下罰金。辣妹女模若因被變造私文書，變成韓粉或女青年韓家軍，是否涉及刑法201條「偽造文書印文罪」，偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，還有討論空間，一旦罪名成立，刑度也有5年以下刑期。

粉專回訊︰感謝支持

該粉專一度關閉，但昨晚重開，記者留訊要求回應，只收到「您好，非常感謝您，小編已收到您的訊息，感謝您對於韓市長競選總統後援會粉絲團的支持與鼓勵」回訊。

女模不滿照片被韓粉盜用宣傳。 （取自臉書）

原照出自 穿國旗裝的美女照，原照出自本報2017年元旦報導新北市府水上升旗典 禮活動。 （取自本報）

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