謝明達收賄案無罪定讞 檢聲請大法庭統一見解

2019-07-09

〔記者張文川／台北報導〕前台北市議員、現為中衛發展中心董事長的謝明達，被訴在19年前市議員任內收賄，歷審都判有罪，最高法院去年自為判決改判無罪定讞；檢察總長江惠民不服，提起非常上訴，最高法院昨開準備庭，檢方認為最高院未經辯論就自為改判，是否違反法定程序？有必要釐清法律爭議，因此向承審法官聲請提案送大法庭統一法律見解，法官表示將由合議庭評議決定是否提案。

由於法律規定非常上訴的「不利益」不及於被告，因此就算非常上訴成功，讓最高法院判決撤銷原判決，謝明達仍會是確定無罪。謝明達2000年被控收受捷運工程包商長發公司220萬元賄款，關說台北捷運人事，歷審均判謝有罪，其中更二審判刑10年2月為最重，更三審改判3年2月。

但最高法院認為，全案其他被告先前都已被判無罪確定，認定謝明達與長發負責人陳國華間的220萬元匯款是借貸關係，謝關說人事也沒有對價關係，罪證不足，去年8月自為改判謝無罪定讞。江惠民去年10月提起非常上訴。

昨庭訊時，蒞庭檢察官蔡瑞宗、吳巡龍主張，最高法院未召開言詞辯論庭，也沒有新事實或新證據，只憑書面審酌就認定謝無罪，違背經驗法則，如果可以這樣判，未來其他案件是否可比照辦理？法律審可否直接變更事實審認定的重要事實而自為改判？三審可否不經辯論，就擅自變更認定重要事實？請求法官提案至大法庭統一法律見解。

謝明達的律師反駁，終局認定並未變更基礎事實，是在同一事實上進行法律評價；且最高院在第3次發回更審時已指出，起訴事實無法明確認定謝有罪，但高院更三審仍未增加基礎事實，檢方也未提出更為有力的證據，最高法院才因此自為判決，並未違反法令。

主辦法官莊松泉諭知，已針對本案的法律見解，先行函詢學者專家，未來是否提案至大法庭，將由合議庭評議決定。

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