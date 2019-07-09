風紀案檢討 和美分局「3長」異動過半

2019-07-09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化和美警分局因為爆發兩名資深員警插乾股按摩案，讓縣警局長方仰寧全面檢討各分局的人事，其中，首當其衝就是和美警分局，組長、所長、小隊長等職位調整，幅度超過五成，被譽為警界「大地震」。

和美警分局長金秋華今年五月一日上任，偵查隊長唐國維在五月六日調任，但在六月底爆發大霞派出所劉姓員警、一組金姓員警涉及插乾股按摩店後，原大霞所長與一組組長先行被調離主管職，六月廿八日換上蔡兆榮擔任大霞所長，張有麟擔任一組組長。

所長、組長、刑事小隊長 彰縣調動60多人

由於和美警分局爆發風紀案，都是資深員警，讓方仰寧有所警覺，針對長期待在同一職位的現況進行討論，尤其是取締非法特種行業的一組組長，只要任滿三年一定都要調整，連帶全面檢討所長、組長、刑事小隊長，全縣調動約六十多人。

和美警分局則是首當其衝，調動幅度高居全縣之冠，也創下和美警分局的紀錄，偵查隊共有五個刑事小隊長，就調整了三位；和美警分局有五個組長，調整了四位，連同勤務中心主任也換人。至於其轄區七個派出所，就調動大霞、和美、伸港等三個派出所的所長。

許多地方人士都說，現在和美警分局已是全新的「局」面，沒碰過一次大動作調動這麼多員警，但也希望能夠藉由大幅度的人事調整，能夠建立嚴謹的警紀，洗刷因插乾股案而重挫的警察形象。

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