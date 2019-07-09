猥褻案幼園若有疏失 教局擬究責

2019-07-09

〔記者蘇孟娟、蔡淑媛、張瑞楨／台中報導〕台中市一間收費昂貴的幼兒園，疑似發生六歲女童被五歲男童摸下體猥褻案，遲至女童童言童語表示，男童常要她脫下褲子，還摸她尿尿的地方，家人才驚覺受害，提起損害賠償的民事訴訟，目前雙方家長與幼兒園仍纏訟中。教育局指出，若園方確有疏失，不排除追究責任。園方昨低調表示，接獲女童家長反映後，園方「該做的都有做」，雙方都未滿七歲，基於保護學生立場，不便多作回應，一切交由司法調查。

園方低調表示全由司法調查

這起男童涉嫌猥褻女童案發生在前年九月，幼兒園於前年十一月向教育局通報校安事件。教育局表示，園方當時通報內容是指接獲女童家長投訴，女童在課後才藝課程時，疑被同幼兒園的五歲男童猥褻，園方當時強調查無具體事證。教育局指出，此案由司法單位調查中，將持續關切。

鼓勵裝監視器 保障各方權益

教育局昨表示，由於現行法令並未強制要求幼兒園須裝設監視器，因此並無影像等證據可查證，已鼓勵業者加裝監視器，才能保障各方權益。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹指出，前年十一月間接獲女童被猥褻案，女童於案發後已轉學，該中心並為女童進行諮商輔導，後續評估顯示，家長保護、輔導功能已足夠，心理不再受此事件影響，因此交由父母持續輔導，未來將視情況提供必要協助。

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