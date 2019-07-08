司法話題》新制起步 先消化已存在的歧異

2019-07-08

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣大法庭制度主要參照德國的百年大法庭，會把德國大法庭制度引進我國，是因為台、德本來就屬法制相近國家，再經由司法院多次討論與修正，因地制宜修改了約一成，保留九成德制的體貌，綜合改良出專屬我國的大法庭。

取經德國百年制度 來台量身訂做

台、德大法庭運作本質相同，目的都是透過統一法律見解來化解判決的歧異，最高法院合議庭審理案件時若發現見解不同，須交給大法庭審理，待裁定出爐後，案件再交還原合議庭做出判決，未來其他基於相同事實的案件，也受到這個裁定拘束，此一模式兩國相同。

兩國大法庭也都可處理「原則重要性」的法律問題，如果下級審遇到史上從未遇到的案子，眾法官吵翻天，最高法院一接到這個案子，即可聲請大法庭審理，不過，這個部分是採「裁量提案」，也就是由合議庭自主決定提或不提，最高法院法官仍可依自己的法律見解判決，並非一定要交給大法庭。

兩國不同處則有，德國大法庭規定裁判前，一定要聽取檢察總長意見，因德國檢察總長具指標性，所陳述意見與論點代表該國的刑事政策走向；司法院則是考量台灣大法庭要做言詞辯論，屆時最高檢的檢察官也到庭，某種程度已代表檢察總長的意見，故不用再強調總長是否到庭。

此外，德國大法庭與最高法院採「得」進行言詞辯論，不過，實務上均會開庭；我國最高法院雖然也是「得」言詞辯論，但實務上鮮少開庭，司法院為了強化當事人程序保障，因此規定案件到了大法庭，「應」開言詞辯論庭。

兩國庭員組成方式也稍有不同，德國最高院刑事庭固定五個庭，含當然審判長、最高法院院長由十一人組成大法庭；台灣是庭員加上提案法官固定十一人，庭員依法官相互票選高低及每庭最少一人為遴選原則，庭長人數不得超過一半，審判長則由最高法院院長或其指派法官擔任。

因德制已運行百年，基本上不會出現「積極歧異」，也就是同一套事實有多件不一樣的判決，多為「潛在歧異」，即法官自覺見解和前人不同，未做出判決前，即請大法庭統一見解；台灣剛起步，面對歧異判決，預計要花不少時間消化已存在的積極歧異，才能逐漸建立一套標準。

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