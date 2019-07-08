鐵警殉職 家屬停止接受捐款

2019-07-08

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕鐵路警察李承翰執勤遇刺殉職，但保住乘客安全，舉國同悲，告別式擇於十六日上午舉行，原定在嘉義市立殯儀館最大容量的祭拜廳，考量李案是全國矚目事件，預料當天來弔唁者眾多，殯儀館恐怕難以容納，鐵路警察局與嘉義市政府研商後，共識改設在新生路與啟明路口的原辦台灣燈會場址，另爭取儘速核定勇警最高撫卹，以告慰家屬及符合社會的期待。

昨天仍有民眾陸續到鐵警局高雄分局嘉義派出所獻花緬懷勇警李承翰，花束堆滿派出所門前窗台下，台鐵嘉義火車站站員也包奠儀致意，請所方協助轉交家屬。

由於各界詢問捐款給李承翰家屬的電話不斷，鐵警嘉義派出所五日取得家屬同意，以家屬名義設置善心捐款專戶，不過，警方昨在臉書公告「感謝社會大眾對於承翰殞落事件表達慰問與關心，因家屬不願再勞煩社會大眾，即刻起，此捐款帳戶不再接受外界善心人士自發性捐款」。

李承翰的姊姊昨受訪時說，感謝各界關心，因家庭經濟狀況還足以支應，父母認為不要再麻煩社會大眾，而停止捐款專戶，待事情告一段落，會將整理好的善款金額及用途，透過鐵警局公告。

台灣鐵路管理局今天上午九點半在嘉義火車站大廳，舉辦「152列次事件有功人員公開表揚」活動，將由台鐵局長張政源與眾人為殉職的李員默哀一分鐘，接著表揚台鐵有功人員，致贈感謝狀給嘉義派出所、市警察局長榮派出所警員。

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