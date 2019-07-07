鐵警李承翰之死》目擊乘客心疼 最後一句話「我沒辦法呼吸」

〔記者林嘉東、林國賢、蔡宗勳、劉慶侯／綜合報導〕25歲鐵路警察李承翰遭刺殉職，舉國哀悼。一名目擊乘客昨受訪回憶，李員負傷後無法坐，只能讓他躺在地上，此時他告訴周遭關心者「我沒辦法呼吸…」，疑是他生前的最後一句話；目擊者說，李真的好勇敢，從頭到尾沒喊過一聲痛。
目擊乘客說，事發前，凶嫌鄭男一直在罵政治，所有政黨都被罵進去，還罵股票，站務人員先走來與鄭對話，稍後李承翰走來時，鄭大罵站務：「我坐個火車也要報警」，怒嗆要跟站務人員輸贏，李打圓場說「要輸贏下車再輸贏」。
乘客說，鄭原跟著李下車，卻突然往回跑，李追上去，未料鄭男突掏出刀來從李的腹部刺去，李雖猝不及防遭刺，但仍全力制止對方，非常勇敢。
目前羈押在嘉義看守所獨居房的鄭嫌，疑有被迫害妄想傾向，接受輔導時一再說別人要害他、對他不利。
另外，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽昨前往雲林探視追緝毒蟲受傷的警員陳政和，徐指出，員警執行公權力遇到不當故意強暴脅迫，立即依法逮捕，「該使用槍械就用，我全力支持」。
獨子李承翰殉職，留下雙親需照料，鐵路警察局昨成立善心捐款專戶，民眾可電鐵警局高雄分局嘉義派出所查詢。
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追悼勇警李承翰民眾絡繹於途，鐵路警察局高雄分局在嘉義市立殯儀館服務中心後方搭建大型靈堂供外界弔唁。（記者蔡宗勳翻攝）
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徐國勇（左）探視受傷員警陳政和。（記者林國賢翻攝）
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警政署長再次探望肉搏殉職的勇警家屬，強調必為警察執勤安全做出更大的努力。（翻攝自臉書）
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殺警鄭姓男子羈押在嘉義看守所獨居房，情緒穩定。（記者蔡宗勳攝）
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國民黨主席吳敦義到嘉義市殯儀館祭拜殉職鐵路警察李承翰。（記者蔡宗勳攝）