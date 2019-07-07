鐵警李承翰之死》目擊乘客心疼 最後一句話「我沒辦法呼吸」

2019-07-07

〔記者林嘉東、林國賢、蔡宗勳、劉慶侯／綜合報導〕25歲鐵路警察李承翰遭刺殉職，舉國哀悼。一名目擊乘客昨受訪回憶，李員負傷後無法坐，只能讓他躺在地上，此時他告訴周遭關心者「我沒辦法呼吸…」，疑是他生前的最後一句話；目擊者說，李真的好勇敢，從頭到尾沒喊過一聲痛。

目擊乘客說，事發前，凶嫌鄭男一直在罵政治，所有政黨都被罵進去，還罵股票，站務人員先走來與鄭對話，稍後李承翰走來時，鄭大罵站務：「我坐個火車也要報警」，怒嗆要跟站務人員輸贏，李打圓場說「要輸贏下車再輸贏」。

乘客說，鄭原跟著李下車，卻突然往回跑，李追上去，未料鄭男突掏出刀來從李的腹部刺去，李雖猝不及防遭刺，但仍全力制止對方，非常勇敢。

目前羈押在嘉義看守所獨居房的鄭嫌，疑有被迫害妄想傾向，接受輔導時一再說別人要害他、對他不利。

另外，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽昨前往雲林探視追緝毒蟲受傷的警員陳政和，徐指出，員警執行公權力遇到不當故意強暴脅迫，立即依法逮捕，「該使用槍械就用，我全力支持」。

獨子李承翰殉職，留下雙親需照料，鐵路警察局昨成立善心捐款專戶，民眾可電鐵警局高雄分局嘉義派出所查詢。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法