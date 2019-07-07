惡火襲「得勝之家」 更生人2死3傷

2019-07-07

〔記者徐聖倫、翁聿煌／新北報導〕專門收容更生人並協助其回歸社會的新北市石碇區「得勝關懷之家協會」昨凌晨起火，5名更生人雖全數救出，但不幸造成2死3傷；警、消初步勘查起火點在2樓，為總電源所在，不排除因老舊電線走火釀災，確實起火原因待釐清。

出獄在此學按摩技術

該處建築屋主為日籍人士，與台北靈糧堂屬同教會，5月間才無償讓與王姓教友建立關懷之家，也無償讓更生人習藝、居住；5名更生人出獄後經介紹來到得勝關懷之家，得勝安排更生人學習按摩技術，該棟正在裝修的2樓也是打算建立隔間，讓更生人習藝，同時隔出更多房間收容更生人教友。

擔任管理員、住3樓的50歲程姓更生人表示，他本應睡在2樓，因裝修才搬到3樓，另4人睡在4樓。昨晨1時許，他突然被煙嗆醒，發現失火後，立即呼喚4名教友，怎奈4人未答應，他情急下先爬出窗戶，順著鐵管降到樓下遮雨棚逃生，幸運僅受嗆傷。

消防人員趕抵後，救出4人，但59歲張男與50歲林男被發現倒臥4樓沙發上，送醫後無力回天，另2人受傷，其中1人在加護病房觀察。據調查，這些更生人所犯皆非重罪，多半為妨害自由、偽造文書、公共危險等。

得勝之家王姓負責人與教友趕往醫院探視，王姓負責人表示，得勝關懷之家會盡全力協助死傷者，並負起責任。

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