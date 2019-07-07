被嫌黑矮醜／65歲小三勒斃75歲人夫 綁命根子想剪掉

2019-07-07

人夫稱許多女人排隊等交往

〔記者羅欣貞／屏東報導〕65歲江姓婦人不滿75歲已婚黃姓男友嫌棄她「又黑又矮又醜」，還稱「許多女人排隊等著和我交往」而打算分手，涉嫌先在魚湯下藥迷昏男友，接著在其生殖器層層綁上橡皮筋，載到屏東縣南華大橋旁堤防勒斃棄屍，事後駕男友車子逃逸，疑心神不寧與機車擦撞。車禍前警方才確認黃男死亡、車子不見，未料隨即出現「人死了竟肇事」的怪事，進而循線逮捕江婦，她坦承行凶，遭收押偵辦。

警方是在7月4日清晨4時接獲民眾報案，表示屏東縣鹽埔鄉南華大橋堤防上道路，一名穿紅上衣、僅著內褲男子躺臥路上，已無氣息，警方到場發現死者無證件，隨後查出是住鹽埔鄉的黃男，相驗確認非自然死亡，朝他殺偵辦；死者家屬表示不清楚黃男在外情形。

小三下藥 載到河堤下殺手

上午8時多，偵辦人員接到內埔警分局通知，黃男的轎車擦撞機車逃逸，辦案人員前往肇事地點內埔鄉，見死者車子停在現場、車上沒人，不久後江婦出現，想開走死者車子，警方攔下盤查，認定她涉嫌黃男命案，江婦承認。

開車逃逸撞車 4小時落網

據了解，3日中午2人在黃男的檳榔園工寮吃午餐、喝酒，江婦趁機在魚湯中下迷藥，黃喝下疑藥性不足，直到晚上才昏睡。江用橡皮筋層層綁實黃的生殖器，把黃載到河堤，拿出預藏麻繩勒住黃男脖子直到斷氣，棄屍現場，當時約4日凌晨1時多；早起運動民眾於清晨4時發現屍體。

經查，江婦曾向友人抱怨，2人交往，黃不僅未拿錢付生活開銷，還常對她言語霸凌，她實在忍不下這口氣。江供稱，原想剪掉男友命根子，但最近下雨，不方便外出買剪刀，才改用橡皮筋綁下體。

死者家屬認為死者身體硬朗，凶嫌是女子，死者昏睡後能否獨自搬上車，質疑有共犯；警方表示尚未發現有共犯的跡象。

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