狼師竟是優良老師 為害20年

2019-07-07

〔記者黃欣柏、洪瑞琴、王捷、陳慰慈／綜合報導〕曾獲資深優良教師獎的小學男老師張博勝，今年三月底被爆曾性侵女學生長達兩年，人本教育基金會追查，三個月來竟又找到十多名被害人，並驚覺有人早在二十年前就受害。人本昨呼籲，政府應盡快徹查違失，並修正兒少性侵案件的追訴期計算方式及對隱匿者訂出罪責。

今年3月爆醜聞 通報終身不聘

台南市教育局表示，已在五月廿八日解聘張師，同步通報全國不適任教育人員資訊網，終身不得再聘任為教師。台南地檢署也已傳訊兩名願意出面的受害人作證，並呼籲所有受害人勇敢站出來。

張男原在台南縣（現已改制為台南市）??拔國小任教，二○○○年間被舉發脫女學生褲子及抱在腿上猥褻，當時校方代為懇求家長原諒，張男僅與同校任教妻子被調往新市國小任教。

10餘年前被舉發 校方代求原諒

人本南部辦公室主任張萍說，被害人稱張男常放學後藉故留下女學生性侵、騷擾，上游泳課以「記錄生活花絮」為由進女更衣室拍照錄影，校方接獲反映，僅在泳池放「禁止攝錄」告示牌。

Ｗ小姐（化名）憶述，曾被張男「檢查下面有沒有清乾淨」觸碰及拍攝私處。Ｙ小姐說，張男常把學生在校照片燒成光碟送家長或幫忙接送小孩，深得家長信任，以致她受害後向父母反映，父母不相信。

人本執行長馮喬蘭認為，台南市教育局應徹查校方責任，終身不聘用該兩校校長、監察院應查明相關公務員行政責任；此外，舊法妨害性自主罪的追訴期僅半年，修法前的受害者無法討回公道，籲修法把追訴期改為從被害人成年時起算。

據南市教育局與學校調查，張男任教廿七年間，有廿六位學生受害（部份性騷），已另案調查為何當年犯行未被揭發通報，學校有無責任，若有疏失一定嚴懲，追溯期也沒上限，預計七月底完成調查。

中信金融管理學院財經法律系主任、律師劉邦繡認為，追訴時效不是問題所在，重點是時間拖愈長，現場重建愈困難，記憶也愈模糊及證據滅失，畢竟法院定罪要依證據裁判。

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