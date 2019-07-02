黑道掃射高雄夜店 帶IS突擊步槍投案

2019-07-02

〔記者黃建華／高雄報導高雄仁武區日前驚傳有夜店遭黑道份子持突擊步槍掃射示威，暗夜狂掃至少10槍，流彈並誤擊綽號「阿元」男子的大腿鼠蹊，逞兇歹徒分乘BMW等4部汽車逃逸。警方追緝後，已有陳姓等8嫌投案，交出一把IS組織最愛的美製AR15突擊步槍。

對於這起槍擊案，警方不證實也不否認，一律以「偵查不公開」回應。

1人中彈送醫 8嫌到案

據了解，槍擊案發生在6月21日凌晨，仁武某家夜店疑遭來自大寮地區的新生代兄弟尋釁，10多名年輕人分乘4車在該店外來回梭巡後，其中一部車內有人伸出制式突擊步槍狂掃該店示威。

一名目擊的退役軍人指出，槍聲分別為2次3連發、接著4、5聲點放步槍槍響，他研判可能是半自動槍械。

據指出，槍聲還未結束就傳出有人中彈的痛苦哀號聲與女子驚嚇尖叫聲，不久119救護車就趕抵，將鼠蹊中彈的傷者「阿元」以擔架抬上救護車緊急送醫。

仁武警方於案發不久趕抵現場，採集現場歹徒留下的彈殼、彈頭，但對外封鎖發生這起槍擊事件。警方隨後報請檢方指揮偵辦，透過管道追緝嫌犯；另一方面，警方也規劃警網在仁武當地小吃部等夜店加強巡邏警戒，讓當地八大行業備感壓力。

側面了解，在警方追緝壓力下，連日來已有陳姓等8名涉案者陸續投案，交出一把美製AR15步槍，警方正進一步追查案發起因。

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