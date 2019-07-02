Emgoldex投資黃金騙局 台灣無法管 被害人提告統統不起訴

2019-07-02

〔記者黃捷／台北報導〕被他國列管的「Emgoldex」投資騙局，在台灣竟無法可管！菲律賓籍施姓男子、陳姓女子2015年間宣稱，投資2萬6000元並完成14組隊「任務」，就能賺取12至20萬不等獎金，不少人砸錢後血本無歸，憤而提告，但因集團的獎金規則巧妙避開「銀行法」及「多層次傳銷管理法」，台北地檢署只能處分不起訴。

「Emgoldex」被他國列管

「Emgoldex」集團對外宣稱投資黃金事業，付2萬6000元就可入會，隨後再找親友加入，組成14人團隊，每人就可分得12至20萬不等獎金，話術類似吸金集團。

檢調追查，施男、陳女把資金集中後匯往「Emgoldex」集團的歐洲帳戶，對方再依規則發放獎金，2人帳戶內有逾千萬元的金流，部分確實用於投資。調查局認為該集團無產品，拿後來入會者的投資款來支付先入會者的獎金，本質上就是吸金，依違反銀行法送辦。

不過檢方認為，一般吸金集團會宣稱只要投資就給利息，「穩賺不賠」的規則違反銀行法，但「Emgoldex」要會員完成14人組隊的「任務」才有獎金，人找不齊就會損失投資本金，不一定賺錢，與違反銀行法要件不同。

此外，獎金非直接從隊友的投資款分紅，隊友間是平行關係非「上下線」，也不符合多層次傳銷的構成要件，且「Emgoldex」在台沒有據點和聯絡窗口，獎金規則載明是「純資本運作，無販售商品及提供服務」，文意上也沒保證獲利。

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