斷獄官手腳 4煞輕辦 屏東監獄憂仿效暴力報復

2019-07-02

查不到主謀 傷害罪起訴

〔記者李立法／屏東報導〕屏東監獄陳姓戒護科長去年底上班抵達監獄大門前，被黑衣人圍堵，打斷手腳造成重傷，顯然是預謀犯案，不過檢方調查半年，無法查出幕後主使者，也無法證明4名凶嫌預謀犯案，僅以普通傷害罪起訴；獄方同僚對這樣的偵辦結果感到遺憾，認為正義未獲伸張，並擔心會產生模仿效應。

等候堵人痛毆 辯行車糾紛

陳姓戒護科長去年12月27日早上開車上班，抵達屏監大門口時，被一輛黑色轎車從後方追撞，隨即下來4名年輕人分持棍棒對陳猛毆，陳男逃進監獄求救，4嫌追進監獄打斷陳男手腳，4人行凶後連同車上1名共犯待在現場等候警方，辯稱是「行車糾紛」。

檢警調閱獄方及路口監視器畫面，發現該部黑色轎車同月26日早上就出現在屏監門口，陳姓戒護科長25日因為督勤沒有回家，沒想到該黑色轎車27日早上又出現在屏監門口附近，一發現陳男駕車抵達屏監門口時，隨即以「車禍」方式迫使陳男下車並痛毆，情況顯示是預謀犯案。

經檢警過濾及調查被懷疑有「內神通外鬼」可能名單後，未發現相關被告曾與特定監獄收容人或管理人員接觸，不排除事前即製造好「斷點」；屏東地檢署檢察官楊士逸日前以刑度3年以下的普通傷害罪偵結全案，對4名動手打人被告各求刑1年。

陳姓戒護科長的同僚得知檢方偵辦結果議論紛紛，特別是認為類此對監所戒護人員的暴力犯行，若無法揪出幕後影武者，很可能日後會出現模仿效應，一旦有人不滿監所管理，就如法炮製「教訓」戒護人員，將讓全國戒護人員生活在陰影中；此外，有人認為應對行凶者重懲，陳姓科長至今跛腳，手也無法寫字，手腳功能明顯受損，司法單位應以重傷害犯行究辦被告。

全國戒護員恐生活在陰影中

屏檢主任檢察官陳怡利表示，可以體會被害人及家屬心情，承辦檢察官偵辦該案投入相當多精力，對於可疑人事物都有調查，只能根據掌握到的證據來處置，至於為何不以重傷害罪起訴被告，檢察官是以被害人傷勢、全案情狀及法律規範為依據。

可請求變更法條從重量刑

法界人士說，被害人若對起訴內容有疑義，可在法院審理時根據相關事證及本身所受傷害，請求法官變更法條對被告從重量刑。

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