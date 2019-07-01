夜市驚傳偷嬰 竟是新手媽藏嬰謊報

2019-07-01

報復老公去按摩店

〔記者王捷／台南報導〕25歲施姓新手媽不滿林姓丈夫不陪她逛夜市，寧願去按摩，疑似為報復丈夫，6月29日晚間將出生才5天的兒子藏在網友家，騙家人嬰兒在台南市花園夜市遭偷抱走，施女的公公緊張地和警方翻遍夜市垃圾桶，卻無任何蛛絲馬跡，急壞家人。

新手媽謊報 警方將究辦

施女發現事情鬧大，警方也介入調查，才疑似找朋友在網路稱「嬰兒找到了」、「取消報案」。警方昨凌晨將施女帶回派出所，施女坦承謊報，警方從網友手中帶回施女的兒子，表示將追究施女謊報刑案的法律責任。

施女與27歲的林男結婚2年多，據親友了解，施女懷孕期間丈夫忙於工作，夫妻間疏於溝通引發一些口角。

施女6月生產後，家人安排她住進月子中心，施女不滿林男從她懷孕到坐月子期間，幾乎天天去按摩店。

6月29日晚間，施女抱著出生才5天的嬰兒從月子中心偷溜出來，與台中的女網友在花園夜市見面，將嬰兒交給她，隨後向夜市辦公室誆稱，推著剛滿月的男嬰到花園夜市吃牛排，要付錢時一不留神，兒子就不見了，懷疑被人偷抱走，要求廣播協尋，遊客聽到廣播立刻上網爆料、提醒大家注意。施女的公公指出，深夜接到媳婦電話，就從六甲飆來夜市，抱著一絲希望，與警方一起翻完20個大垃圾桶卻無線索。

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