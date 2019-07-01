買千張運彩中賓士 超衰中獎人領不到

2019-07-01

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市林姓男子去年4月，獲知台灣運動彩券舉辦「買運彩大獎跟著來」活動，為了增加中獎機率，林男近半年來陸續買了1000多張運彩，真的讓他幸運抽中價值161萬的賓士A180 AMG Line轎車，領獎前夕，接到運彩公司通知，需憑中獎彩券正本才能領獎，林男因未保留正本，讓他從天堂掉到地獄，一狀告到法院，橋頭地方法院判他敗訴無法領獎。

未保留正本 敗訴無法領獎

據了解，台灣運彩去年舉辦「買運彩大獎跟著來」活動，活動期間投注運彩單筆（張）滿1000元並上網登錄就有機會抽中賓士等大獎。

根據判決所指，林男去年4月20日至9月13日間，在楠梓區一家運動彩券行連續買了1000多張運彩，陸續將運彩票號及個人資料上傳官網登錄。

去年9月第三波抽獎，主辦單位以簡訊及電郵通知林男抽中「BENZ、型號A180 AMG Line 」白色轎車一輛，價值161萬，去年10月2日林男依規定匯16萬1000元稅款給運彩公司。

沒想到10月5日運彩公司來電，10月25日前需提出中獎票號彩券正本始能領獎，否則取消中獎資格，但林男將買來的彩券登錄後沒刻意保留，彩券不知去向，讓他從天堂跌落到地獄。

林男向橋頭地方法院提告，要求運彩給付活動獎品，並指活動宣傳海報未明確告知活動辦法，且登錄個資及票號時，登錄系統亦未明確表示須保留正本。橋頭地院審理活動辦法，在電腦頁面確實有明確規定「保留彩券正本」領獎的規定，且要先勾選「已詳細閱讀內容」才完成登錄步驟，判林男敗訴。

記者昨造訪位於楠梓區的玉家運動彩券行，店員已換人，並不清楚曾發生這樣的事情。

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