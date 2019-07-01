《台中》清水警出動空拍機 陸空執法逮8酒駕

2019-07-01

〔記者張軒哲／台中報導〕為因應「酒駕重罰」新制今天（七月一日）上路，及遏制青少年暑假深夜飆車危駕，清水警分局暑假首個週末深夜，大規模執行「甕中捉鱉」，結合民間力量出動「空拍機」協助拍攝執勤，二十九日深夜共計取締酒駕八件、危駕一件。

清水警分局轄區幅員遼闊，港區周邊有西濱公路，大道小巷頗多，不少酒駕用路人遠遠見到攔查點，旋即轉頭或駛進小路，讓警方防不勝防，決定出動空拍機，若有駕駛轉入小巷，警方趕緊攔查、交通大執法。

西濱快5處交流道匝道 警駐守

清水警分局長張啟祥表示，根據過往統計資料顯示，暑假期間是酒駕及飆車危駕的熱門高峰期，今年選定西濱快速道路的清水、梧棲等五處交流道匝道口，規劃警力駐守，並結合國道七隊警察、台中港警總隊及鄰近大甲分局、烏日分局等超過上百名警力，荷槍實彈強力執行「甕中捉鱉」交通大執法。

酒駕心虛大迴轉 空拍全都錄

清水警分局還商請民間業者出動「空拍機」協助執勤。二十九日深夜，空拍機即攝錄一輛汽車原本行駛西濱高架橋下方道路，但駕駛心虛，突然在前一個路口大迴轉，警方隨即驅車攔查，讓酒駕者無所遁形，一晚取締酒駕八件、危駕一件及各式惡性交通違規一一一件，堪稱大豐收。清水警方指出，協請熱心民間人士免費出動空拍機，其他警分局並無此舉，之後會視情況研議再出動。

清水警分局交通組組長顏永椿說，酒駕重罰新制七月一日正式上路後，只要涉及酒駕的處罰都非常重。以往心存僥倖者認為只要拒測，就可以免去酒駕公共危險前科紀錄，但新法針對酒駕拒測者第一次就重罰十八萬元，第二次罰三十六萬元，第三次以上按次加罰十八萬元，今起拒測不再是那麼簡單，繳罰單荷包會大失血。

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