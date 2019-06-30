童養媳沒嫁變養女 4女兒反駁男丁力挺能分產

2019-06-30

2歲入住 沒登記收養

〔記者楊國文／台北報導〕40多歲徐女幼時，以童養媳身分住進桃園簡姓大家族，因後來未嫁成了簡張女士的養女，簡張前年過世，兒子簡男指母親從未收養徐女，反對徐有遺產繼承權，但簡家4姊妹全部力挺徐女，不僅強調「她是我姊妹」，還說徐女事母至孝，母親從小就收養她；高等法院認定徐女雖未收養登記，但具有實際上的收養關係，逆轉改判徐女有6分之1遺產繼承權。

徐女2歲時入住簡家，因簡家兄弟分別婚娶或過世，她因此成了簡張的養女，與簡張母女相稱，和簡家4個女兒、兒子簡男也以姊弟妹相稱。

徐女主張，養母前年過世，簡家5兒女和她應都是第一順位繼承人，但簡男否認她是養女，沒有繼承人身分。

母逝 男丁拒絕分遺產

簡男主張，依舊民法規定，養子女從收養者的姓氏，應以書面記載為準，但簡家戶籍謄本無徐女被收養的記載，她也不姓簡。不過簡家4個女兒出庭時，均同意徐女具有母親遺產繼承權，4女證明徐女和母親情同母女，她們和徐女情同姊妹。

桃園地院認為，徐女和簡張婦沒有法律上的收養關係，「法律定性上只是陌生人」，徐女又未舉證被收養的證據，依此判徐女敗訴。

上訴後，高等法院合議庭審判長張靜女、法官曾部倫、鄧晴馨審理認為，童養媳若與養家男子成婚，收養關係即消滅，若無法婚配，則改為養女之意而撫育，此外，修正後的民法1079條規定，收養子女應以書面為之，但自幼撫育為子女者不在此限。

她是我姊妹 二審逆轉勝

合議庭認為，簡家4個女兒均證稱徐女有扶養且侍奉張簡女士，並確認徐女自幼就被以童養媳撫育，因未婚配而以養女的身分共同生活，依此改判徐女有遺產繼承權，還可上訴。

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