被嗆「老公不要妳」 地產董娘怒打小三 互告

2019-06-28

董娘打人代價25萬 小三侵害配偶權賠30萬

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一名地產開發董娘與擔任會計師的丈夫小三在停車場狹路相逢，開車堵住對方座車，痛毆對方一頓，董娘遭求償100萬元。董娘氣稱，當天丈夫的小三撂話「妳老公不要妳，要跟妳離婚」，她才出手，新竹地院判董娘賠償對方20萬元；另刑事部分董娘被判拘役50天、得易科罰金5萬元，等於董娘要為她的衝動行為付出25萬元代價。

不過，法官審酌董娘因認丈夫與女會計師有不正常男女關係，致丈夫不顧夫妻育有3名子女，仍提出離婚訴訟；董娘對女會計師提出的侵害配偶權訴訟，也獲新竹地院判決對方應賠她30萬元。

女會計師指控，董娘2017年間開車行經新竹縣竹北市一處養生館停車場前，逆向行駛將車擋在她的座車後方，不讓她倒車離去，她下車理論，遭董娘揮拳痛毆，頭、臉等多處受傷。刑事強制與傷害罪部分，董娘被判拘役50天。

女會計師說，當時她已懷孕，除身體受傷，子宮也因此不穩定收縮，多次就醫，且董娘每在公眾場所遇到她，就惡意攔人、攔車公然辱罵，嚴重侵害她人身安全，讓她恐懼，故求償100萬元；法官判賠20萬元。

董娘則反控對方勾引她老公，法官考量董娘所提事證，女會計師赴婦產科就診時，所填緊急聯絡人是董娘丈夫，顯示2人有逾越正常男女往來的親密互動關係，董娘並非無端臆測女會計師破壞她的家庭。

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