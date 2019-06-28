馬時代工程／北市公車亭 淺地基出包 倒塌壓傷2婦骨折

2019-06-28

地基深度與規定差1倍

〔記者郭安家、林家宇、鄭景議／綜合報導〕馬英九任台北市長時代興建的「淺地基」問題工程出包了！位於台北市內湖方濟中學旁的公車候車亭，因當初興建時地基深度不足，僅及標準規範的一半，結果昨天下午3時突然倒塌，壓傷正在等車的50歲王女及59歲謝女，傷勢不輕需要開刀治療，所幸送醫時意識清楚，這是北市首起候車亭倒塌事故。

台北市公共運輸處綜合規劃科長朱宸佐表示，初步判斷是因地基只有60公分，不足現行規範的120公分所致，但是否還涉及人行道施工等因素，仍要進一步釐清。朱宸佐說，該候車亭為2000年馬英九市長任內所興建，施工當時基座深度即不足，須靠混凝土鞏固，後續除辦理復舊外，並將統計全市同期建造的候車亭，若發現相同問題，即直接拆除重建。

發生意外的候車亭位於星雲街、成功路口，工務局新建工程處正好在該處施作人行道，事發時候車亭直接壓過施工護欄，朝公車停靠處倒下，電子顯示器故障卻依稀閃爍，往後一看，可見基座外露，現場隨即拉起封鎖線，防止行人通過。

新工處坦言，該處從5月底預定至7月間，進行人行道工程，工程進行淺層開挖23公分，一般候車亭不會倒，當然候車亭地基比較淺也是一個主因，加上連日來大雨及地基深度不足，前天開挖工程把最後一點支撐挖掉，隨後即傳出倒塌。新工處指出，上述仍是初步猜測，實際狀況還要進一步釐清。

朱宸佐說，兩名傷者分別為大腿、腳掌處骨折，送往三軍總醫院醫治，需要開刀治療，公運處已派員慰問，並負起相關賠償責任。

議員批 人為疏失、督導不周

台北市議員李建昌批評，這是非常小的工程，但當年監工、驗收恐有不確實狀況，近日沒有打雷暴雨不可能因此掏空，應有人為疏失、督導不周，台北市政府勢必要面臨國賠問題，公運處、新工處不要鴕鳥心態推卸責任。

議員許家蓓要求市府全面徹查有公車亭的地基是否符合標準。議員游淑慧也質疑，候車亭倒塌後超出維護施工安全的圍欄，圍欄範圍是否不足？

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