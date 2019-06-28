《嘉縣》冒名割稻、偷採酪梨 2嫌落網

2019-06-28

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣新港鄉上週發生冒名僱用割稻機盜割事件，無獨有偶，竹崎鄉酪梨園近日也竊案頻傳，民雄警方調閱新港糧商交易紀錄及治安監錄系統，通知何姓嫌犯到案，追回賣穀贓款，竹崎警方則在某黃昏市場，緝獲有竊售酪梨前科、做無本生意的張姓嫌犯，何、張二嫌竊取農民辛苦耕種成果，都被依竊盜罪嫌移送法辦。

梅雨季節打亂一期稻作收割節奏，致天氣放晴時，割稻機一機難求，新港鄉一名黃姓稻農好不容易調度到割稻機，六月十七日抵達稻田，卻發現所種稻作已被盜割一空，怒而向民雄警分局南港所報案。

南港所所長汪智霖查訪得知，一名男子騎乘機車，自稱受農田主人委託割稻，研判其涉嫌重大，經調閱新港糧商交易紀錄及監視器影像，釐清竊嫌動線並完成蒐證，隔天通知五十多歲的何嫌到案，起獲變賣稻穀的全數贓款二萬餘元，保住黃姓稻農的心血。

酪梨被視為營養又健康的水果，炙手可熱，即使是盛產期，每台斤仍五十元起跳，由於價格看俏，成為宵小覬覦對象，竊案層出不窮，果農被迫裝設監視器自保，警方則加強巡邏、提高見警率遏阻，但依舊一再發生。

竹崎警分局仁和派出所所長蔡建彰不捨農民白做工，鍥而不捨調查，連休假都偕同友人明查暗訪，皇天不負苦心人，查出曾偷竊酪梨販售牟利的張姓男子擺攤販售竊來的酪梨，蔡在攤前指著堆積如山的酪梨說：「今天你不用擺攤了，這些我全要了」，張嫌見狀心虛，往後逃竄，仍被壓制逮捕；警方查出張嫌至少涉及三起酪梨竊案，籲請未報案的受害者出面指認。

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