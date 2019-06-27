涉虐女娃害命危／檢認定故意重傷害 聲押保母

2019-06-27

〔記者楊政郡、蔡淑媛／台中報導〕台中地檢署偵辦陳姓1歲多女童疑遭虐昏迷命危案，檢察官昨天首度傳喚郭姓保母夫妻到案，訊後依故意重傷害罪，有勾串、滅證之虞，將郭女聲請羈押禁見，其警察丈夫鄭男涉案程度不明，諭令限制出境，要求隨時配合調查。

保母警察夫限制出境

郭姓新手保母照顧女童才一個多月，本月21日女童昏迷不醒送醫，醫生查出屬「受虐性頭部創傷」嚴重顱內出血，通報警方偵辦。

雖然保母供稱，是女童摔倒造成，但事件傳出後，保母疑似虐待的涉行引發民眾不滿，23日晚間還有直播主號召鄉民到太平區郭姓保母租處，嗆聲要檢察官「開出拘票，聲請羈押」，現場一度聚集500多位民眾，經警方出動鎮暴人員及祭出辣椒水，民眾才散去。

承辦檢察官這兩天到保母住處搜扣相關證物，也到醫院看望女童，並就訊醫師有關女童的病情，調閱就醫紀錄等，隨後於昨天傳喚郭女及其丈夫鄭姓員警到案。

女兒拔不拔管 單親媽煎熬

由於女童至今昏迷不醒，女童媽媽這些天幾乎沒有入睡，日夜守候加護病房外，她說，女兒已經尿崩，代表腦幹受損，雖然醫師認為女兒的心、肺和腦幹功能不錯，以人權考量應繼續救讓她活下來，但她不忍女兒長期受苦，也擔心一人工作養家，女兒癱瘓或是植物人活了下來，接下來照顧怎麼辦？女童媽媽非常煎熬，拔不拔管都兩難。因全案進入司法程序，拔管或器捐都要經檢方同意。

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