反毒有成 吸毒致死少一半

2019-06-27

〔記者吳政峰、姚岳宏／台北報導〕近3年反毒策略奏效，今年第一季的毒品施用者比去年同期下降6.4%，施用新興毒品死亡案件量也比過去兩年少了5成以上，總統蔡英文昨日參加「108反毒有功人士團體暨績優毒品危害防制中心」頒獎典禮，指將持續把滅毒當成社會安全網的首要任務。

警署安居專案 已逮3200人

行政院2017年起啟動「新世代反毒策略」，要求檢、警、調、憲、海關、海巡六大機關合力緝毒，並由警政署在2018年配合高檢署規劃執行「安居緝毒專案」，目標為藏身社區的毒品藥頭，迄今執行3波共緝獲製造、運輸及販賣毒品犯3200餘人，其中6成多遭羈押。

總統表揚第一線反毒勇士

蔡英文表示，將把「施用毒品者成癮治療」、「復歸社會」、「解決少年毒品問題」列為施政重點；毒品危害防制中心人員與案件量比例已從1：150降到1：100，目標是降到1：30，提供「一案到底」的戒癮服務；今年初成立的毒品防制基金，也可強化部會間合作，讓民間資源更易注入公部門。

蔡同時指示優先處理校園毒品問題、佈建兒少防毒網路、挖掘校園毒品施用者。昨天獲獎的彰化教官林欣郁曾因校園緝毒遭到恐嚇，蔡也向黑道宣示「不要挑戰政府掃毒決心」，並強調有反毒勇士的堅守崗位，社會安全網才能更加穩固；她同時感謝第一線反毒勇士：「大家辛苦了！」 本次有26個團體與個人獲獎。

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