胡睿兒撿屍性侵 判2年不得緩刑

2019-06-27

〔記者楊國文／台北報導〕藝人「蛇姬」林采緹丈夫、饒舌男團「Under Lover」成員胡睿兒（本名胡睿楷），被控去年6月在孕妻臨盆前去夜店把妹、撿屍性侵，台北地院考量胡已和被害人以40萬元達成和解，且被害人不同意給予胡緩刑，依乘機性交罪判2年徒刑。高等法院審理時胡認錯，請求法官給他自新機會、給予緩刑，高院昨仍判胡2年徒刑，不得緩刑。

起訴指出，去年6月17日凌晨，被害女子至北市信義區夜店玩樂，因認出胡睿兒而主動攀談，跳舞、喝酒至凌晨3點，她與胡離開夜店時，因不勝酒力癱軟在胡的身上，胡掀裙欲性侵她，但擔心被人發現，將她拉到後方電梯間性侵後離去。凌晨4點半，大樓水電工發現被害人衣衫不整躺在電梯間，向警方報案，警調閱監視錄影畫面查獲胡，北檢依乘機性交罪起訴。

台北地院考量胡已和被害人以40萬元達成和解、被害人不同意胡獲緩刑，依乘機性交罪判2年徒刑。

胡未出庭聆判 仍可上訴

全案上訴後，高院合議庭審理時，胡睿兒表示悔意，請求輕判，給予緩刑，庭訊後受訪表示，做錯事就要去承擔，「無論將來是否要入獄，我都接受」。

高院判決指出，胡睿兒涉性侵造成被害人身心受創甚深，但考量胡已賠償被害人40萬元達成和解，被害人在一審調解時也表明不追究胡的刑責、不反對依刑法第59條情堪憫恕規定酌減胡的刑責，故一審減輕胡男刑責為2年徒刑，量刑適當。

至於胡請求緩刑一事，高院指出被害人僅透過社工人員來電，未就是否給予胡緩刑表示意見，因此被害人在一審表示不希望讓胡緩刑的意見，並無變更，因此未給予胡緩刑宣告。胡昨未聆判，全案仍可上訴。

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