官員藥商一家親 勾模範警曝光檢舉人

2019-06-27

南市衛局技正與藥商喝花酒

〔記者王捷／台南報導〕保護檢舉人個資是公部門的義務，也有法令依據，豈料一顆「壯陽藥」扯出如同電影情節般的官商勾結，連「緝毒楷模」警察都參了一腳，聯合將檢舉人的個資洩漏給廠商。

還找酒友警幫廠商查檢舉人

台南市衛生局技正王基山與藥局龍姓老闆、曾獲緝毒楷模表揚的李姓員警都是酒友，王男與龍男甚至是經常相偕泡酒店的酒肉朋友，沒想到龍男的藥局被人檢舉違法私賣壯陽藥，王竟找李員查出檢舉人身分，告知龍男，並教導龍男如何應對衛生局的稽查。台南地院依洩密、教唆公務員洩密等罪將王男判刑1年8月；李員則遭台南市警局行政懲處。

全案起於4年前台南市衛生局接獲檢舉，有藥局私下將治療男性不舉的用藥當成須有處方箋才能賣的威而鋼來賣，因小廠治療藥便宜，冒稱威而鋼賣出可獲暴利；王男發現被檢舉的藥局負責人，就是常跟他一起喝花酒的龍姓老闆，馬上將檢舉內容及衛生局稽查時間透露給龍，要龍趕快「準備」，龍找掛名藥師假造醫師處方箋及出入貨登記，因而通過衛生局稽查。

雖躲過檢舉，但龍男未放棄追究，向王基山表示要「肉搜」檢舉人，調閱監視器找到一名與檢舉時間相符、開車來藥局買壯陽藥的客人車牌，王把車號報給李姓偵查佐，李查出車主資料交給王，王再轉交龍。

技正判1年8月 警申誡2支

檢調獲報王基山出賣檢舉人，立案調查後起訴，台南地院最近做出判決，王基山雖獲判1年8月，但可易科罰金。外界從判決書內容才發現，李員竟也參與外洩檢舉人身分案，檢方偵結時將他緩起訴處分；警方對其行政調查，認定李員僅涉業務過失，將他記2支申誡，台南市警局表示未來對查證個人資料，會更加謹慎。

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