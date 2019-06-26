殂殺仇家開5槍 只中BMW車身

2019-06-26

〔記者吳昇儒、邱俊福、蔡清華／綜合報導〕驚險！男子埋伏殂殺仇家連開5槍，所幸子彈都僅擦過車身，未射中車內人。

林姓男子自稱今年2月被李姓男子打傷，前晚埋伏在李男的新北市汐止區住家外，見到李男的白色BMW轎車準備駛進停車場時，飛快跑向車道連開5槍，所幸當時下坡車速較快，子彈只擦過車身和輪框，無人傷亡。林男開槍後即攜槍赴警局投案，警方查出林男的仇家當時根本不在車上，駕車的是李妻。

附近店家監視器拍到，24歲林男當時坐在機車上，一見到BMW出現，立刻從機車置物箱取出槍枝，跑向車道直接開槍，把槍內子彈打到只剩1發即逃逸，未查看目標情況。

林供稱，為了找李男報復，透過網路社群資料發覺他常和BMW合影，誤以為是李的座車；經查，該車是李妻使用。

北、高紛傳暴力流血案件

北、高昨天凌晨也傳出暴力流血事件，梁姓男子等3人在台北市忠孝東路四段「維多立亞」酒店內，前往另一包廂敬酒時，和包廂內13人起口角後，梁男涉拿折疊刀劃傷陳姓男子胸部，送醫後已無礙，大安警分局帶回16人調查。高雄市則疑為蔡姓男子與張男工作上產生嫌隙，雙方談判時，在鳳山區北文街起衝突，劉姓、張姓男子2人受傷，送醫後無礙，鳳山警分局逮捕12人。

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