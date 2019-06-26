2傘兵高空碰撞 直墜18公尺觸地骨折

2019-06-26

所幸2人意識清醒

〔記者涂鉅旻、王榮祥／綜合報導〕陸軍航特部特三營官兵昨上午在屏東進行「特殊地形跳傘」訓練，但特三營高姓、施姓上兵跳傘過程中，疑似氣流因素，導致二人傘具碰撞、傘吃風不足，約從18公尺高處墜落，軍方緊急將二人送往國軍高雄總醫院急救，送醫時意識清醒，不過2人腰椎和腳部受傷。航特部表示，已組成專案小組釐清肇因，並續秉最高安全標準勤訓精練，以維訓練安全。

航特部官員表示，此事故和去年航特部下士秦良丰主、副傘皆吃風不足，導致重落地的樣態截然不同，但確切原因仍待專案小組調查。

傘具碰撞致吃風不足

軍方表示，高姓、施姓上兵皆為合格傘兵，二人跳傘經驗超過十次，這次皆使用可操縱方向的「MC-1」降落傘，並身著特殊地形跳傘服裝，除主、副傘外無其他重型裝備。

官員表示，二人昨參與演訓時，搭乘同一架C-130運輸機，同波次一前一後跳出同一個艙門。二人躍出艙門時，除保持六．三公尺安全距離，傘具也充分張開，可能因氣流影響，二人傘具碰撞導致吃風不足墜地。醫院判斷，高姓上兵傷勢較嚴重，立即排定手術；施姓上兵傷勢較輕微，將追蹤觀察治療。

航特部上校副主任梁庭蔚說明，當時是實施特種地形跳傘訓練班第一期例行訓練。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法