全球最大保麗龍廠 2子爭產／兄遞狀 禁弟參加和橋股東會

2019-06-26

〔記者溫于德／台北報導〕全球最大保麗龍廠「見龍化工」創辦人廖有章9年前離世後，2子為爭家產再度興訟。大兒子廖振鐸昨委託律師赴台北地院遞狀，聲請禁止三龍（廖有章生前在英屬維京群島成立公司）指派廖振鐸以外的人參加和橋（見龍關係企業）股東會，並請法院同意由廖振鐸代表三龍參加和橋股東會。

據了解，見龍創辦人廖有章2010年病逝時，見龍營收超過新台幣600億元，獲利至少30億元；媒體報導廖有章長子廖振鐸、次子廖文鐸兄弟的身價超過百億元，但為爭產發生心結。

見龍營收逾新台幣600億

廖振鐸昨發給和橋全體股東信指出，自從廖文鐸等人控制和橋及子公司，藉提起大小訴訟製造胞兄麻煩，且在廖文鐸變更和橋董監事前，和橋擁有多筆房產，但廖文鐸等人控制和橋後陸續遭出售，包括高雄見龍化工舊廠房土地。

廖振鐸指廖文鐸未向股東說明及通過決議處分不動產，而高雄見龍化工舊廠是其父第一個工廠，也是見龍企業發跡地，廖文鐸等人竟將「起家厝」賣出。廖振鐸表示他要保住和橋，向法院聲請假處分欲拿回和橋經營權。

記者昨聯繫不上廖文鐸，無法得知他對廖振鐸遞狀及發信給和橋股東的看法。廖文鐸在廖振鐸聲請確認母親與三龍間董事委任關係不存在官司中，指稱英屬維京群島2011年8月已裁定母親是唯一股東暨臨時性遺產管理人，股東會才會解任廖振鐸董事職務；一審法院去年8月23日判廖振鐸勝訴，全案上訴高等法院。

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