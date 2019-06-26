綠燈堵車走不了 違規駛離 法官撤罰

2019-06-26

駕駛被罰600元記點1次

〔記者楊政郡／台中報導〕楊姓男子開車行經桃園市國際路，發現右側車道的車都走光了，但內車道塞成車龍動彈不得，他方向盤一轉「跨越雙白實線」，從中間車道駛離，後方駕駛以行車紀錄器檢舉他違規，他被罰600元及記點1次，法官認為「無期待可能性」之行為，應阻卻責任不罰，也就是說當時楊男不右轉離開，沒有其他辦法，判決撤銷處罰。

不右轉離開 無其他辦法

台中地院行政法庭判決書指出，2018年11月間，楊男開車經桃園市國際路二段與力行路口，前方已經變綠燈，但他所在的內車道車龍還是不走，右側的兩車道車子都消化光了，他不顧有「雙白實線」（禁止變換車道）的限制，一個右轉跨越「雙白實線」，從中線車道駛離現場。

不過後方駕駛認為他違規，提供行車紀錄器提出檢舉，桃園市政府警察局桃園分局以「任意跨越兩條車道行駛」之違規行為，處罰600元及記違規1點。

楊男不服裁罰而提告，法官調查發現交通部在2018年已函釋，停止適用以 「『跨越雙白線變換車道』之違規案件裁處，應依道路交通管理處罰條例第45條第1項第12款『變換車道不依標線行駛』裁處」。

法官說，依楊男當時情形，前方車輛煞車燈亮靜止不動，如要求後車駕駛人應繼續於後方停等，實屬強人所難，又該路段並未繪製左轉彎標誌，不屬於左轉專用道，此時欲直行的「直行車」，僅能變換車道方得繼續直行，無法期待駕駛人在不影響其他車輛下，還要遵守「雙白實線」（禁止變換車道）的規範，也就是法律上屬「無期待可能性」之行為，應予阻卻責任不罰。

法官進一步解釋，楊男在車龍後方，只知前方是綠燈，不知何故車龍不走，他右轉進入中間車道駛離，又不影響其他車輛行駛的情況下，是他不得不的選擇，應該阻卻責任不罰。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法