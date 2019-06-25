騎士遭撞陪就醫反挨告 纏訟還清白

2019-06-25

〔記者王捷／台南報導〕41歲藍姓男子騎機車在台南停等紅燈，遭李姓婦女的機車從後追撞，未料他反遭撞人的李婦求償，否則提告過失傷害，藍男直喊衰，從到警所做筆錄、開庭、申請車禍鑑定、再議，司法程序拖了1年半，這個月才做出不起訴處分，讓他脫離「車關」。

2016年某日，藍男騎機車，腳踏板上擺著黑色塑膠袋裝的垃圾，當時他在台南市府前路等紅燈，號誌剛轉到綠燈約3秒，機車左後方就受到另一輛機車撞擊，他重心不穩差點跌倒，撞上他的李婦卻整個人飛撲在地，身上有多處擦傷，藍男上前扶起李婦，並陪她就醫，留下聯絡方式才離開。

沒想到李婦這一摔，造成腎臟內膜出血，反責怪藍男機車踏板上放了包垃圾，害她出車禍，要求賠償，否則提告過失傷害。

李婦向警方供稱，超車時突然覺得機車右方被拉住，失去動力才會車禍，藍男則喊冤，認為他紅燈停好好的，李婦就撞上來，還陪她就醫，沒想到還被告。

雖然車鑑會的報告認定，李婦從左側超車，沒有保持安全距離，才導致自己車禍受傷，藍男沒有肇事責任，但李婦仍反咬藍男超速、沒有注意安全距離讓她摔車。警員調出監視器也證實李婦車速相當快，因此才會發生車禍。

李婦提告後，藍男近1年來警所、地檢署兩地奔波，檢方認為藍男沒有肇責做出不起訴處分，李婦不滿提再議，只因為一個小車禍，司法程序拖了超過1年半，再議部份才又不起訴處分。

情境照

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