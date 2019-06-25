家堆20噸回收物阻逃生 兄弟葬火窟

2019-06-25

〔記者吳昇儒、林欣漢／基隆報導〕基隆市正義路一棟5層樓透天厝昨凌晨火警，消防隊員趕抵，卻因透天厝堆積超過20噸資源回收雜物，除影響救災也助燃火勢，火勢延燒14小時才撲滅，屋主張姓兄弟檔不幸葬身火窟。

兩兄弟共有3棟房子 生活寬裕

鄰居表示，兩兄弟共有3棟房子，生活寬裕，70歲哥哥是台電退休員工，62歲弟弟平日喜歡撿資源回收，屋內堆滿雜物，但近年來因眼疾，已沒有撿拾；數月前該屋曾發生火警，後來用滅火器撲滅火勢，消防人員曾警告他們要小心，也有志工要幫忙處理回收，但都遭拒絕。

志工曾要幫忙處理回收遭拒

基隆市消防局長陳龍輝表示，昨晨2時許獲報前往搶救，發現該處堆滿雜物，大門難正常開啟，只好架梯從2樓開始救災，約過30分鐘，在2樓樓梯間發現倒地張男已無生命跡象，送醫搶救回天乏術。

「雜物堆成一座小山，進都進不去！」陳龍輝說，現場雜物至少有20噸，堆滿整棟透天厝，隊員救災居然得用爬行，雜物疊到天花板，燃燒後倒塌，連屋內隔間都無法辨識，增加搶救難度。

消防人員邊灑水邊將雜物清出，2、3樓還發現3輛廢棄機車，上午8時許，才在2樓後方雜物堆中發現張男的弟弟，但已成焦屍。

清潔隊員從上午開始來回多趟清運內部雜物，直至下午，已超過20噸。警消初判起火點在2樓，詳細起火原因仍待火調人員釐清。

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