全國剿黑幫 逮35成員 查獲51槍

2019-06-24

〔記者姚岳宏／台北報導〕全台近日發生多起重大槍擊案，包括桃園持槍挾持人質、台南殺警與台北民宅槍擊案等，警政署為掃蕩黑槍及壓制黑幫氣焰，上週聯合高檢署發動「全國同步掃黑行動專案」，首波逮捕35名黑幫成員、查獲51支改造黑槍。

刑事局統計，截至昨天已檢肅6名治平專案目標、逮捕手下成員29人，包括竹聯幫等暴力犯罪集團重要幹部與成員，「肅槍」專案則逮捕37件38人，破獲8間改造兵工廠，查獲槍枝51支，其中改（土）造槍枝37支、空氣改造槍14支，均有殺傷力。

絕經濟來源 掃蕩以地下錢莊為主

刑事局指出，為斷絕黑幫經濟來源，此次掃蕩也以「貸放重利的暴力討債地下錢莊」為重心，將抓黑槍、打黑錢、剿黑幫，以「三位一體」方式執行「系統性掃黑」，查獲地下錢莊58件91人，違法放貸金額約新台幣1億1,200萬元；另地下匯兌部分查獲7件25人，查扣現金新台幣1,951萬元，及犯罪所得購買的瑪莎拉蒂、賓士、BMW等多輛名車，通匯金額逾13億9,980萬元。

警方也針對各地治安熱點，包括酒店、夜店等黑幫依附、寄生、圍事場所，強化臨檢取締，並運用「第三方警政」積極勒令歇業、斷水斷電、執行撤銷許可或廢止經營登記等重大裁罰，壓制黑幫至最終無利可圖，徹底從源頭遏止犯罪。

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