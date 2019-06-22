女大生產子 狠丟垃圾桶亡

2019-06-22

男友要她生 卻未保證未來

〔記者王捷／台南報導〕女大生阿光（化名）到南部大學讀書，與男友交往後發現懷孕，卻不敢讓家人知道，前晚在宿舍內產下女嬰，未料阿光趁著友人陪她就醫，涉嫌偷將嬰兒直接丟入垃圾桶，醫師發現阿光情況應是剛生產，正欲追問之際，醫院的清潔阿桑就在垃圾桶內發現一具嬰屍；嬰孩死因將解剖釐清，以了解女嬰是出生後即死亡或丟入垃圾桶才殞命。

宿舍廁所生產 室友陪就醫

據了解，19歲阿光與同校男友交往約1年，6、7個月前阿光發現懷孕，向男友求救，男友要她生下來，但對未來卻沒規劃，加上阿光家管嚴，不敢跟家人說，直到前晚直接在宿舍廁所產子。

小媽媽偷把女嬰當垃圾丟

室友見到廁所地上血跡，不知阿光產子，以為是經血過多，陪同阿光到台南東區一家醫院。阿光偷偷把女嬰裝進塑膠袋，佯稱隨身物品，抵達醫院後丟入候診區垃圾桶。

醫院阿桑 驚見肉球竟是屍

阿光看診時告知經痛出血，但醫師診後懷疑是生產出血，且驗孕呈陽性反應，但也不排除子宮外孕，將她轉診大型教學醫院。此時，掃地阿桑清理垃圾桶發現一團「肉球」被包在塑膠袋裡，打開竟是嬰屍，醫師研判是阿光丟棄，通報警方。

若遺棄致死 觸殺人罪

警方不願說明案情，僅告知全案已報請相驗，擇日解剖。惟據了解，若阿光是遺棄女嬰致死，檢警將以殺人罪究辦。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法