曲棍球案監院調查出爐：認定檢察官11項疏失

2019-06-20

〔記者陳鈺馥、張瑞楨、陳冠備／綜合報導〕監察院昨天公布「彰化地檢署等機關偵辦中華民國曲棍球協會涉嫌侵占公款案」調查報告，羅列11項疏失，監察委員高涌誠、蔡崇義認為，時任彰化地檢署檢察官陳隆翔偵辦過程草率疏漏、違法失職，嚴重戕傷司法公信力。 監察院5月通過彈劾陳隆翔，昨再公布調查報告。

高涌誠表示，陳隆翔未調查相關金流，僅憑被告曲棍球協會李姓秘書長「自白係一人侵占」，就不去進行必要調查，連傳喚偵訊涉案人之一曲棍球協會理事長林滄敏都沒有；且檢方還出現「緩起訴處分書漏列偽造（盜用）印章」、「彰化縣政府體育場活動組圖戳章應發還所有機關，卻發還被告」、「應沒收偽造學生簽名，卻未沒收」，也未偵辦彰化縣政府體育處人員是否涉犯貪污治罪條例。

重大疏失還有「江姓民眾完全不知情也未授權擔任出納，卻未命李秘書長與其對質釐清事實」、「有第5名選手證實至少被侵吞6千元零用金，也被盜刻印章，並未偵辦」、「證人證實有教練未到場即詐領零用金，並未偵辦」、「李姓秘書長使用三間餐飲業者空白收據，是否與業者涉犯商業會計法，並未偵辦」、「李姓秘書長吞膳食費金額，不只緩起訴書所載，其餘金額未偵辦」、「未待彰化縣政府就緩起訴意見回覆，即諭知緩起訴」等。

高涌誠表示，陳隆翔指控被約詢時，他提及受民進黨立委段宜康陳情才要給交代，這不是事實，陳刻意導向政治；高說，該案最早由審計部農林教育審計處抽查102年體育署收支憑證，才發現有收據不合格，曲棍球協會的人涉侵占公款。

檢察官陳隆翔：將在職務法庭說明

已調任台中地檢署的陳隆翔回應，2監委若認為他有違失，應在彈劾案中向職務法庭提出，卻捨此不為，用與事實不符的調查報告企圖影響職務法庭審理，令人遺憾。陳說，細節會在職務法庭攻防中提出。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛表示，所有羅列疏失，從調查程序開始已一再說明回覆，本次不過老調重彈。既然機關糾正案未通過，個別監委仍發布新聞要求機關檢討，監察法似無賦予個別監委該等權利。

個別監委要求檢討 彰檢：監察法未賦此權

有媒體質疑調查報告從110頁增至147頁，「加碼」當事人罪狀；蔡崇義表示，調查報告內容沒多大改變，會改是理所當然，不改才是奇怪，若不修改直接送出，幹嘛還要開委員會審查。

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