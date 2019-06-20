蛋糕搞露臉VS.露胸耍沒腦／2網美為做公益爆氣

2019-06-20

珍琳批 假公益搞宣傳

〔記者鄭景議／台北報導〕 25歲網紅「金莎」，曾經被媒體爆料因爸爸是台灣民政府成員，導致選美比賽獎金被取消；她近日想請育幼院小朋友吃蛋糕，找上有「台版波多野結衣」之稱的另名網紅「珍琳」，以「互惠」名目託她免費幫忙作拉糖蛋糕，但蛋糕上要做金莎的臉，珍琳痛批金莎假借公益為自己宣傳圖利；兩網美上演互批大戰。

金莎否認互惠拗免費

金莎上網回擊珍琳：「有沒有愛心啊」，並批珍琳「露胸耍沒腦」、「有大頭症」、「蛋糕造型放自己很奇怪嗎，我們辦的活動不放我們放鬼喔？」金莎否認互惠拗免費，表示從頭到尾都有在談價錢，認為自己遭到扭曲。珍琳不排除對「露胸耍沒腦」等語提告，表示目前保留法律追訴權；記者多次試圖聯繫金莎採訪，未獲回應。

珍琳挨酸 不排除提告

金莎本名陳蘊予，在去年世界華人華裔小姐選美比賽獲得亞軍，卻遲遲拿不到獎金。還有業界人士指出，她的爸爸想把她捧成「台灣民政府之花」。

而本名陳蓁羚的網紅珍琳則在臉書直播賣內衣，常與直播紅人連千毅一起直播，她不吝展現身材，有「台版波多野結衣」之稱，擅長做拉糖蛋糕，去年獲得財團法人台灣蛋糕協會舉辦的2018聖誕節蛋糕比賽，「糖花藝術工藝」亞軍。

珍琳指出，金莎為了7月20日的「咪咕嚕公益嘉年華會」，要請育幼院小朋友吃蛋糕，日前請她做拉糖蛋糕，要求「互惠」，問她能否免費提供，她原本答應，但金莎要求在蛋糕上做自己、妹妹還有她的寵物兔模樣；珍琳質疑：「為什麼不是育幼院的名字或是小朋友的模樣，難道是為自己打廣告？」

珍琳說，金莎常以公益愛心互惠為由，要大家免費提供各式服務，從她臉書可看到她要求互惠遊覽車、可愛創意服、拍形象影片等，如果真為愛心就算了，但藉機打自己廣告還要求互惠，不免引人質疑。

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