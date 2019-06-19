想銷單 冒公僕拿市長向警施壓

2019-06-19

〔記者王捷／台南報導〕台南甘姓男子闖紅燈被開單3600元，18日竟以市府團隊「記者」名義打電話給警分局長的辦公室，開口就說與台南市長黃偉哲交情深厚，藉此向警方施壓，要求撤除闖紅燈紅單，市府澄清查無此人，並譴責男子的行為，警方將追究他假冒公務員、詐欺未遂的法律責任。

台南市府澄清無此人

甘男18日上午打電話到台南市第三警分局長的辦公室，他自稱是記者，負責新聞業務的警官沒聽過這號人物，但仍與他通話。

甘男先自我介紹，自稱是市府團隊成員，與市長交情深厚，才說要撤3600元的闖紅燈罰單。

警方調查，甘男1分鐘內連續闖2個紅燈，屬2次違規，分別開了2張闖紅燈罰單，共要繳3600元罰鍰。但甘男認為，他闖2個紅燈算連續行為，開一張罰單就好，難道不能打折？甘男電話中不斷跳針「要撤罰單」，盧了許久，最後警方建議他可以到交通局申訴，他才不甘心掛了電話。

後來警方查證，甘男疑似架了一個「新聞網」網站就以「記者」自居，最近的頭條「新聞」是2年前的舊聞。市府得知甘男名號，澄清沒有這號人物、市長也不認識這名「記者」，並譴責他的行為。媒體出身的市府官員指責，記者的名聲就是被「這種人」打壞，市長也不會認同類似的關說行為。

警︰市長罰單都自己繳

警方指出，市長黃偉哲幾次在公開場合都表示，針對交通罰單不會給警方壓力，他的罰單也都自己繳。而甘男自稱是市府團隊，可能涉嫌刑法第159條冒用公務員官銜、339條詐欺得利未遂部分，警方將追究法律責任。

交通組警員透露，10年前的確有「銷罰單」陋習，但現在罰單電腦化有了編號，警方只要一開單，要撤回就必須行文給交通局才能撤單，雖然部分民眾仍以為找民代就可以向警方施壓撤銷罰單，不過事實上，都是民代自掏腰包替民眾繳罰單，也有部分「陳情人」是故意找民代來付錢。

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