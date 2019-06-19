監視器直播 妻正嘿咻刑警…／通報兒女、媳婦趕回家抓姦

2019-06-19

警承諾賠50萬反悔 人夫怒告

〔記者王定傳／新北報導〕新北市三重警分局陳姓偵查佐，去年疑與美髮店張姓老闆娘偷情，張女丈夫察覺怪異，透過手機查看住處監視器畫面，發現兩人在廚房以「女前男後」站立姿勢交纏，懷疑正在性交，通報兒子、媳婦及女兒逮人。陳男事後承諾賠償50萬元和解卻不履行，張女丈夫氣炸求償，陳男全盤否認，新北地院法官不採信，判他賠償50萬元。

張女丈夫提訴指出，從去年2月開始，媳婦已多次遇見陳男趁他外出工作時跑到他住處；同年6月，他原已出門工作，中途折返回家拿工具時，卻發現陳男慌張從後門逃跑，妻子也加入阻止，他才決定在家裝設監視器。

手機監看 兒子也看到媽出軌

沒想到，裝了監視器後，不僅發現妻子與陳男兩人在客廳相擁、接吻，同年8月26日，透過手機觀看監視器時，竟發現兩人在廚房以「女前男後」站立姿勢交纏，懷疑兩人正在進行性行為，趕緊通報兒媳；其子也趕忙打開手機查看，發現兩人疑似正在性交，趕回家中處理並報案。

陳男在警方離開後，表明願意賠償50萬元和解，卻未履行，張女丈夫憤而提訴求償100萬元。

陳男全盤否認並辯稱，張女自稱早已離婚，他也未與張女發生性行為，更未承諾賠償50萬元。

此外，張女丈夫所提監視器畫面，均無法分辨身分，且他當時都在上班，未到該處，而畫面中男女擁抱、接吻行為，合乎國際禮儀，只是一般寒暄行為。

警還拗 接吻是國際禮儀…

法官勘驗監視器畫面，確認兩人曾有相擁、接吻行為；另依張女的兒子證詞及警局報案紀錄判斷，去年8月26日案發時，陳男確實在現場並承諾賠償，判陳賠償50萬元。

示意圖

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