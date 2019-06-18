控訴性別歧視 「長髮男警」聲請釋憲

2019-06-18

〔記者楊國文／台北報導〕曾於保二總隊服務的「長髮男警」葉繼元，不滿因蓄留長髮，兩年內被記53次申誡、考績被打丙等，一度還被免職處分，提起兩件行政訴訟也敗訴，昨向司法院大法官聲請釋憲，主張警政署有性別歧視，大法官應宣告「警察人員儀容禮節及環境內務重視要求事項」規定違反性別平等而無效、違憲；大法官書記處已收下釋憲聲請書。

葉繼元去年6月辭警職，不久擔任台灣警察工作權益推動協會秘書長，他受訪表示，從警10年來，壓力一直很大，始終和長官在蓄髮、性別方面拔河，一直有衝突，也沒辦法有結果，真的很辛苦。葉還爆料，去年訴訟仍進行中，警方長官仍希望他剪掉長髮，符合儀容規定，讓他感受到無力感；是否被迫辭掉警職？葉說「可說是有直接相關」。

葉繼元主張基於性別認同而有蓄髮習慣，但擔任警察10年來，屢因男警不得留長髮、儀容不整等因素，被認定違反「警察人員儀容規定」，2014、2015年遭保二總隊分別記36、17次申誡，這2年考績都被打丙等。葉向公務人員保障暨培訓委員會提起複審遭駁回後，提起行政訴訟。歷審行政法院都認為，警政署訂定儀容重點要求事項，對男、女警髮式有不同規定，是考量警察工作的特殊性，無違反性平法疑慮或性別歧視。

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