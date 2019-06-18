畢業女大生求職 被騙進摩鐵玩國王遊戲搞3Ｐ

2019-06-18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕大學畢業的社會新鮮人小美（化名），指控雇主林男錄取她後，要求先練酒膽，還夥同吳姓女友帶她到摩鐵玩國王遊戲，沒想到林男過足3P的國王癮，卻對她性侵， 深感受辱報警，然而新竹檢方認為，小美過程中清醒且未說不，當初也自願進摩鐵玩國王遊戲，全案不起訴。

不懂說不 控性侵不起訴

小美指控，林男去年10月間在網路徵求行政助理，隨後假借她已錄取，必須先訓練為由，要她在中午餐敘時先喝啤酒，然後帶著吳姓女友跟她一起到薇閣汽車旅館，竟趁她不勝酒力及不知如何抗拒，要求玩國王遊戲，林男卻性侵她。

林男到案後否認犯行，辯稱當天有說好要玩國王遊戲，小美完全沒有說不想玩或露出為難的表情，而吳姓女友也作證無誤。

小美說，在薇閣玩國王遊戲，由贏的人指揮輸的人動作，因為就是遊戲輸了，只能認了，當下雖有想過要求救，但不知道要找誰，因為當時理智線很亂，完全不知道要怎麼辦。

檢方認為，由小美陳述可知，她雖然有喝酒，但仍處於清醒狀態，過程中清楚知悉發生何事，無法構成趁機性交罪；而小美雖不願與林男發生性關係，然而並未將其意願表達給林男知悉，難認主觀上有違反其意願為性行為的強制性交犯意，難以構成刑法強制性交罪。

騙進摩鐵示意圖

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